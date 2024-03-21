Тренер ММА выпрыгнул в окно при задержании за сутенерство. Внизу его ждали силовики

В Екатеринбурге подозреваемый в сутенерстве и разбое тренер ММА сбежал от полиции через окно во время задержания. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатское Чтиво».

По информации Telegram-канала, 26-летнего мужчину подозревают и избиениях и ограблениях незнакомцев возле баров и клубов. По версии правоохранительных органов, он также принуждал девушек к занятию проституцией и распространял их фотографии.

Когда сотрудники правоохранительных органов пришли к двери мужчины, он выпрыгнул в окно третьего этажа. В результате подозреваемый сломал обе ноги. Внизу его задержала вторая группа бойцов. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Ранее евпаторийцу сломали ногу в драке после того, как гаишник сплясал с его дамой в клубе.