Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладков рассказал об отправке первой группы детей из Белгорода в другие регионы

Губернатор Гладков: 16 российских регионов готовы принять детей из Белгорода

Власти 16 регионов заявили о готовности принять детей из Белгорода из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что регионы готовы принять 7,5 тыс. белгородских детей. По его словам, уже в пятницу, 22 марта, дети из Белгорода и Грайворонского округа поедут в Пензу, Тамбов и Калугу. Следующую группу детей отправят по регионам через несколько дней.

Гладков объяснил, что родителям из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Грайворонского округов необходимо позвонить в местную администрацию, директору школы или своему учителю, чтобы оставить заявку на переезд.

Гладков рассказывал, что на сегодняшний день власти «отселяют» большое количество сел. В настоящее время планируется вывоз около 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района, рассказал он.

Ранее школьники Белгородской области досрочно ушли на каникулы.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами