Гладков рассказал об отправке первой группы детей из Белгорода в другие регионы

Власти 16 регионов заявили о готовности принять детей из Белгорода из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что регионы готовы принять 7,5 тыс. белгородских детей. По его словам, уже в пятницу, 22 марта, дети из Белгорода и Грайворонского округа поедут в Пензу, Тамбов и Калугу. Следующую группу детей отправят по регионам через несколько дней.

Гладков объяснил, что родителям из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Грайворонского округов необходимо позвонить в местную администрацию, директору школы или своему учителю, чтобы оставить заявку на переезд.

Гладков рассказывал, что на сегодняшний день власти «отселяют» большое количество сел. В настоящее время планируется вывоз около 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района, рассказал он.

Ранее школьники Белгородской области досрочно ушли на каникулы.