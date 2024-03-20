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В Петербурге ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии из-за пролитого кипятка

В Петербурге ребенок получил серьезный ожог по недосмотру родителей

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Haggardous50000/Shutterstock

В Петербурге четырехлетний ребенок попал в больницу с ожогами из-за недосмотра родителей. Об этом сообщает PiterTV.

Инцидент произошел в доме на Литейном проспекте. По версии правоохранителей, старшие члены семьи оставили ребенка одного. В этот момент мальчик опрокинул на себя кипяток.

Родители быстро обратили внимание на ситуацию и вызвали скорую помощь. Медики доставили ребенка в детскую больницу в тяжелом состоянии. Пациент получил ожоги 14% тела.

На данный момент в произошедшем разбираются специалисты правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все обстоятельства инцидента и провести необходимые мероприятия.

Ранее в Петербурге подросток получил ожоги лица после баловства с порохом и спичками.

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