В Петербурге ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии из-за пролитого кипятка

В Петербурге четырехлетний ребенок попал в больницу с ожогами из-за недосмотра родителей. Об этом сообщает PiterTV.
Инцидент произошел в доме на Литейном проспекте. По версии правоохранителей, старшие члены семьи оставили ребенка одного. В этот момент мальчик опрокинул на себя кипяток.
Родители быстро обратили внимание на ситуацию и вызвали скорую помощь. Медики доставили ребенка в детскую больницу в тяжелом состоянии. Пациент получил ожоги 14% тела.
На данный момент в произошедшем разбираются специалисты правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все обстоятельства инцидента и провести необходимые мероприятия.
Ранее в Петербурге подросток получил ожоги лица после баловства с порохом и спичками.