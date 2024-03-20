В Самарской области столкнулись две «Газели», есть пострадавшие

В Самарской области произошло ДТП с участием двух «Газелей». Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел на 892-м километре трассы М-5 «Урал», о деталях произошедшего не сообщается. На кадрах с места происшествия заметно, как одна машина получила серьезные повреждения, вторая – перевернулась. На дорогу высыпались вещи. На трассе остался тяжело нагруженный прицеп.

В результате пострадали три пассажира одного из средств передвижения. Среди получивших травмы людей есть несовершеннолетний. Всех госпитализировали, информация об их состоянии отсутствует.

Сотрудники ГИБДД обеспечили безопасность на дороге после аварии.

Ранее в Тюмени отец потерял ребенка, когда катал его в кузове «Газели».