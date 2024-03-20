Сочинка оформила на знакомых кредиты на 9 млн рублей и похитила деньги

В Сочи женщина оформила на своих знакомых кредиты на 9 млн рублей и похитила деньги. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, злоумышленница убедила женщину и двоих мужчин дать ей свои телефоны с включенными банковскими приложениями под предлогом вывода денег с биржи. Однако она оформила на знакомых кредиты и украла более 9 млн рублей.

Сообщается, что в отношении ранее не судимой россиянки возбудили уголовное дело о краже. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

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