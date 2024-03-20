В жилом доме во Владивостоке произошел мощный взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал News.VL.

По данным очевидцев, взрыв произошел в доме №25 на улице Часовитина. Ударная волна от взрыва была настолько мощной, что выбила стеклопакеты на балконе 12 этажа. По предварительным данным, причиной взрыва стала граната, которую взорвал подросток. Ребенок получил серьезные травмы.

Накануне в Нижнем Новгороде в квартире многоэтажного дома в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошел взрыв, после чего начался пожар.

Одна из камер видеонаблюдения у подъезда запечатлела момент взрыва в здании напротив, внутри дома 37 по улице Фучика. На видео, появившемся в аккаунте, слышен громкий взрыв, после которого включаются сигнализации у автомобилей, припаркованных неподалеку. Вскоре после этого начинается пожар.

По данным МЧС России, сотрудники ведомства спасли 12 человек, находившихся рядом с пожаром вскоре после взрыва. Огонь охватил 40 квадратных метров квартиры на пятом этаже девятиэтажного жилого здания.

Ранее россиянка получила ожоги из-за вспыхнувшей стиральной машины.