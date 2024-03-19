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Трехлетний ребенок за рулем грузовика сбил двухлетнюю девочку на заправке

NBC: в США трехлетний мальчик на грузовике сбил девочку на заправке

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РИА Новости

В штате Калифорния маленький мальчик сел за руль отцовского грузовика и сбил двухлетнюю девочку на автозаправке. Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел на автозаправке в городе Вудленд, мужчина с трехлетним сыном заправлял свой грузовик. Мальчик находился на заднем сиденье большегруза, воспользовавшись отсутствием отца, он перебрался за руль, дотянулся до педали газа и поехал.

Под колеса авто попала двухлетняя девочка, родители доставили ее в больницу, но врачи не смогли спасти пострадавшую. Расследованием происшествия занимается полиция штата, обвинений отцу мальчика пока не предъявлено.

Ранее в США бездомный украл автомобиль вместе с шестилетней девочкой.

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