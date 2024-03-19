Политолог назвал результаты опроса ВЦИОМ показателем особого отношения к выборам

Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о доверии россиян прошедшим президентским выборам интересные. Об этом заявил политолог, первый зампред комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

«На мой взгляд, ключевым показателем в исследовании стало то, что 83% опрошенных считают достоверными результаты выборов», — сказал он.

По его словам, это является показателем легитимности. Он подчеркнул, что такой результат демонстрирует уверенность россиян в честном проведении президентских выборов.

«83% — это очень высокий показатель, и мне он кажется важным. Конечно, по эмоциям респондентов это тоже видно. Преимущественно это положительные эмоции — надежда, радость и воодушевление», — сказал Асафов.

По мнению политолога, подобный результат говорит о том, что люди относятся к выборам как к важному событию и делают выбор осознанно.

«Россияне считают, что участвуют в важном и большом историческом деле. Это, скорее всего, и обуславливает такое количество людей, считающих результаты выборов достоверными. То есть демонстрируется высокое доверие не только президенту и избирательной системе, но и результатам и ходу этого голосования», — сказал он.

Ранее сообщалось, что большинство (83%) опрошенных россиян доверяют представленным результатам выборов президента России. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Исследование показало, что в этом году рекордное число россиян заявило о соответствии результатов выборов волеизъявлению избирателей – 65%. Еще 18% выбрали вариант «Какие-то подтасовки на «местах», возможно, были, но они не повлияли на результаты голосования в целом по стране».