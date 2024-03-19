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Ранившего полицейского ножом жителя Ленобласти отправили в СИЗО

РЕН ТВ: в Ленобласти ранившего полицейского ножом мужчину отправили в СИЗО

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Ленобласти арестовали 28-летнего мужчину, который ранил полицейского ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, россиянина отправили в СИЗО на два месяца. Он является фигурантом уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Инцидент произошел 17 марта — мужчина устроил пожар в квартире в деревне Оржицы Ломоносовского района. Во время задержания воткнул нож в висок 22-летнему сержанту. Его сослуживец получил не менее пяти ударов кулаками в область лица и туловища.

Пострадавших немедленно доставили в больницу. Врачи борются за жизнь молодого полицейского, получившего открытую черепно-мозговую травму, серьезное ранение мозга, ушибы, синяки и ссадины.

Ранее безбилетница избила в поезде двух проводниц и покусала полицейских.

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