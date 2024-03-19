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Врач назвала оптимальное время для завтрака

Диетолог Джутова: завтракать важно в первые два часа после пробуждения

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Shutterstock

Первые два часа после пробуждения являются оптимальным временем для завтрака. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова. Она подчеркнула, что правильное питание — залог здоровья и хорошего самочувствия.

«Подбирайте продукты для завтрака с учетом своих предпочтений и потребностей организма, чтобы начинать день с энергией и хорошим настроением. При этом важно выбирать полноценные и питательные продукты для завтрака, чтобы обеспечить организм всем необходимым для правильного функционирования», — отметила врач.

Она также предупредила, что перекусы перед сном повышают риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии. Кроме того, по ее словам, ночные походы к еде могут вызвать расстройство сна и ухудшить его качество.

Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова до этого отмечала, что соблюдение интервалов между завтраком, обедом и ужином позволяет значительно снизить риски развития сахарного диабета.

Ранее стало известно, можно ли людям с преддиабетом перекусывать углеводными продуктами.

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