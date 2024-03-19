Траулер затонул недалеко от побережья Калининградской области

Российский траулер «Капитан Лобанов» затонул в Балтийском море. По предварительным данным, это произошло из-за взрыва на судне, сообщает Telegram-канал Baza.

Предварительно, взрыв произошел в 10-мильной зоне, недалеко от побережья Калининградской области. Около 11:00 по местному времени корабль подал сигнал бедствия.

На борту судна находилось семь членов экипажа. По данным источника Baza, четверо пострадали.

Причины взрыва неизвестны.

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил ТАСС, что в результате нештатной ситуации на борту «Капитана Лобанова» возник пожар.

7 июня 2021 года рыболовецкое судно завалилось набок, при спуске на воду, после чего частично затонуло. Тогда никто не пострадал.

До этого сообщалось, что судно с четырьмя тысячами авто могло затонуть из-за взрыва батареи Porsche.

Ранее в США нашли корабль Arlington, затонувший почти 84 года назад.