Безбилетница избила в поезде двух проводниц и покусала полицейских

В Германии пассажирка экспресс-поезда напала на проводниц, которые хотели высадить ее за безбилетный проезд. Об этом пишет Bild.

Инцидент произошел 15 марта в вагоне пригородного поезда, следовавшего из Шенебека в Магдебург. Сначала проводница сообщила в железнодорожный диспетчерский центр, что 39-летняя женщина из Мали едет без билета. Затем на платформу Центрального вокзала Магдебурга прибыл патруль федеральной полиции.

Правоохранители увидели, что проводница выносит из поезда сумки безбилетницы, которая затем набросилась на женщину. Нарушительница сбила с лица пострадавшей очки, схватила ее за шею и оставила видимые царапины на ее лице и шее. 37-летнюю коллегу пострадавшей, которая пыталась ей помочь, нападавшая ударила ногой.

«Сотрудники федеральной полиции попытались остановить нападение, но гражданку Мали, разгоряченную гневом, было не так-то просто успокоить», — заявил представитель немецкой полиции.

Иностранка ударила локтем в лицо 21-летнего полицейского, а его 22-летнего напарника укусила за правое предплечье. В конце концов стражи порядка заковали женщину в наручники и доставили ее в полицейский участок. Наркотиков в крови задержанной и алкоголя в выдыхаемом воздухе обнаружено не было. Однако срок ее удостоверения личности истек еще в феврале, и в Германии она, вероятно, находилась без разрешения.

Теперь женщину будут судить за незаконное получение пособий, повреждение имущества, сопротивление и нападение на сотрудников правоохранительных органов, незаконное проникновение, также ее подозревают в несанкционированном проживании.

Ранее задержанный за безбилетный проезд мужчина попытался украсть у полицейских наручники.