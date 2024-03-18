Посольство Британии в РФ опровергло сообщения о смерти Карла III

Посольство Великобритании в России опровергло информацию о смерти короля Карла III. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале дипломатического представительства.

«Сообщения о смерти Короля Великобритании Карла III — фейк!» — сказано в сообщении.

Незадолго до этого представитель пресс-службы Букингемского дворца Ребекка Гэвин опровергла новость о смерти Карла III.

В британском королевском дворце подтвердили, что монарх продолжает вести частные и официальные дела.

18 марта российские СМИ сообщили неподтвержденную новость о смерти Карла III.

До этого сообщалось, что власти Великобритании разработали план действий на случай смерти Карла III, у которого ранее было обнаружено онкологическое заболевание.

75-летний Карл III был коронован 6 мая 2023 года. Его мать, королева Елизавета II, скончалась 8 сентября 2022 года.

Ранее Карла III назвали требовательным боссом с жесткими методами в работе.