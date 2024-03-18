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Россиян предупредили о мошенниках, выдающих себя за инспекторов ФНС

В России предупредили о мошенниках, выдающих себя за налоговых инспекторов

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Depositphotos

Мошенники начали звонить жертвам, представляясь инспекторами Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. По данным ведомства, граждане получают электронные письма якобы от ФНС с предупреждением о подозрительных транзакциях.

«В письме содержится предложение пройти проверку и предоставить сведения по запросу налоговой службы. Для этого адресат должен связаться со своим «инспектором» по приложенным там же контактам», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что тем, кто не предоставит информацию, грозят заморозкой счетов. Специалисты министерства призывают игнорировать подобные письма, поскольку сотрудники ФНС никогда не звонят с предложениями заплатить налоги онлайн.

В F.A.С.С.T. (российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями) до этого сообщили, что мошенники начали красть телефонные номера россиян, чтобы получить доступ к их онлайн-банкингу и вывести деньги. По словам представителей компании, процесс «угона» номера осуществляется путем подмены или восстановления eSIM — встроенной цифровой карты, которая выполняет функции обычной «симки» в современных смартфонах.

Ранее психологи объяснили, как защитить пожилых людей от мошенников.

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