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Мосгорсуд смягчил меру пресечения совладельцу холдинга В&В

Мосгорсуд отпустил из СИЗО совладельца холдинга В&В Балаховскому

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Московский городской суд отпустил из СИЗО совладельца холдинга по производству бытовой химии В&В Александра Балаховского. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом Мосгорсуд отменил постановление Дорогомиловского районного суда Москвы об изменении меры пресечения в отношении Балаховского. Он был отпущен из следственного изолятора под запретом определенных действий. 13 февраля районный суд удовлетворил ходатайство государственного обвинения, которое просило ужесточить меру пресечения Балаховскому, и отправил его под стражу.

Балахновский является обвиняемым по делу о хищении у юриста Дениса Шапиро. Следствие оценило ущерб, причиненный обществу и лично Шапиро, в 4 млрд рублей. Материалы уголовного дела составляют 53 тома.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае бывшую начальницу офиса банка в Северо-Енисейском районе обвиняют в хищении в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения. По версии следствия, с 2017 по 2022 год женщина брала у кассира банка наличные, чтобы якобы загружать кассеты банкоматов, но деньги забирала себе.

Ранее директор отделения банка в Красноярском крае похитила свыше 75 млн руб.

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