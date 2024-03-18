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Россиянам объяснили, как предотвратить весенний авитаминоз

Врач Тананакина: цитрусовые и зелень помогут предотвратить весенний авитаминоз

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Depositphotos

Включив в рацион цитрусовые, киви и зеленые листья, можно предотвратить авитаминоз. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. Также, по ее словам, обеспечить организм питательными веществами можно, употребляя ягоды, орехи, бобы, яйца, рыбу и молочные продукты.

«В начале весны организм часто испытывает дефицит витаминов, особенно витамина С, витамина D и витаминов группы В. Недостаток данных витаминов может привести к ослаблению иммунной системы, ухудшению состояния кожи, волос и ногтей, снижению энергии и ухудшению общего самочувствия», — отметила Тананакина.

Она добавила, что помимо витаминов, в рационе должны присутствовать такие минералы как кальций, железо и цинк.

Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко до этого предупреждал, что после долгой зимы организм человека находится в крайне ослабленном состоянии, его здоровье уязвимо к самым разным заболеваниям, которые протекают тяжелее, чем обычно. Он призвал заранее побеспокоиться об укреплении иммунитета, начать прием витаминов и не спешить менять зимнюю одежду на более легкую.

Ранее врач рассказала, какие продукты помогут восполнить дефицит витамина D.

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