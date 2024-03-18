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В Белгороде отменили ракетную опасность

Мэрия Белгорода сообщила об отмене ракетной опасности в городе и районе

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Shutterstock/Oleg Elkov

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мэрия Белгорода».

«Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», — говорится в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате этого пострадали два человека.

После отражения воздушной атаки со стороны Украины в Белгороде различные повреждения были выявлены в 11 частных жилых домовладениях, трех квартирах трех многоквартирных домов, семи хозяйственных субъектах и 37 автомобилях и одном пассажирском автобусе, трех хозпостройках, двух предприятиях и одном гараже. В Белгородском районе повреждения есть в поселке Октябрьский в пяти частных домовладениях. В населенном пункте Разумное — в четырех частных домовладениях. Зафиксированы также повреждения семи автомобилей, сообщил Гладков.

Ранее власти Белгородской области сообщили о взрыве на инфраструктурном объекте.

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