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ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму

ФСБ пресекла подготовку теракта на железной дороге в Крыму по заданию СБУ

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Крыму предотвратили теракт на железной дороге, задержана женщина, подозреваемая в его подготовке. Об этом сообщила ФСБ РФ, передает ТАСС.

В результате проведенных мероприятий ФСБ в Симферополе задержана 24-летняя россиянка, которая, по данным спецслужбы, осуществляла «по заданию украинских спецслужб подготовку к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК «Крымская железная дорога» с целью нарушения военных перевозок».

У нее изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

Задержанной могут вменить государственную измену. В случае признания вины девушке грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

16 марта сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали россиянина, планировавшего теракт на Транссибирской магистрали в Свердловской области по указанию украинской разведки, в отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.

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