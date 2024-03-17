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На окраине Калуги сбили БПЛА

Губернатор Шапша сообщил, что cилы ПВО сбили беспилотник на окраине Калуги

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Shutterstock

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на окраине Калуги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Сегодня утром на окраине Калуги силами ПВО был уничтожен БПЛА. Жертв и разрушений нет. На месте работает оперативная группа», — написал чиновник.

17 марта Шапша также сообщал, что средства систем противовоздушной обороны ликвидировали три дрона в Калужской области.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что системы ПВО уничтожили четыре дрона, летевших на Москву.

В ночь на 17 марта несколько украинских дронов пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Беспилотники оперативно нейтрализовали, но в результате падения одного из них возник пожар.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

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