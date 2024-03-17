ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили одну ракету из РСЗО по Донецку. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: <…> Донецк (Буденновский район)», — уточнили в сообщении.

В пятницу, 15 марта, стало известно о ночном обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Он отметил, что было прямое попадание в один из домов частного сектора Петровского района с последующим возгоранием.

Накануне приграничные регионы России подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, особенно сильные были в Белгородской области.

До этого ВС Украины потеряли до 260 солдат под Донецком.

Ранее Минобороны РФ перечислило потери ВСУ на Донецком направлении.