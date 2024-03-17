В Мексике члены наркокартеля захватили в заложники около 30 граждан Грузии

В Мексике боевики наркокартеля захватили в заложники около 30 граждан Грузии. Об этом сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Одному из заложников удалось прислать своим родным несколько телефонных текстовых сообщений. По его словам, грузинские граждане были захвачены членами какого-то местного наркокартеля. Заложников около 30 человек, и сейчас все они находятся в подвале. Бандиты требуют за них выкуп в размере $90 тыс. Боевики ведут себя крайне агрессивно, избивают пленников, угрожают им холодным и огнестрельным оружием.

По имеющейся информации, среди заложников имеются женщины. Пока нет сведений о том, есть ли среди захваченных дети.

Судя по всему, грузинские граждане находились на территории Мексики нелегально. Они проникли в страну для того, чтобы затем перебраться в США. Связь с ними прервалась несколько дней назад.

Министерство иностранных дел Грузии пока не сделало никаких заявлений по поводу случившегося. Журналисты «Мтавари архи» не смогли дозвониться до грузинского посольства в Мексике.

До этого сообщалось, что в Мексике бандиты похитили россиянку и потребовали выкуп у ее мужа.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.