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Boeing проверит кресла на своих самолетах после ЧП

WSJ: Boeing рекомендовала проверить кресла в кабинах пилотов после инцидента

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Артем Житенев/РИА «Новости»

Авиастроительная компания Boeing рекомендовала авиакомпаниям проверить кресла в кабинах пилотов на самолетах 787 Dreamliner после того, как огласке был предан инцидент с самолетом компании Latam, в результате которого пострадали около 50 человек. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

На этой неделе сообщалось, что компания Boeing провалила 33 из 89 технических проверок Федерального управления гражданской авиации Соединенных Штатов.

До этого в США нашли тело бывшего инженера Boeing, который раскрыл журналистам информацию о чудовищных проблемах на производстве самолетов. Он судился с компанией и прямо перед случившимся давал показания.

Boeing еще не оправился от давления после январского ЧП с 737 MAX 9, когда дверь самолета авиакомпании Alaska Airlines выпала в полете, так как не была закреплена должным образом.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство безопасности полетов (EASA) допускает возможность отзыва сертификата безопасности у заводов Boeing.

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