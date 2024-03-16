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В Самарской области произошло возгорание на территории НПЗ

В Сызрани произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода

Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Сызрани Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В результате ЧП никто не пострадал, персонал предприятия удалось вовремя эвакуировать. Оперативные службы уже прибыли на место для ликвидации огня. Причины происшествия устанавливаются.

По данным Telegram-канала Mash, возгорание началось в 6.23 мск. Площадь пожара пока неизвестна.

Накануне пожар на площади 120 квадратных метров произошел в торговом центре во Владивостоке, на улице Достоевского.

14 марта сильный пожар вспыхнул в многоквартирном жилом доме в центральной части Ярославля. В городе был введен режим ЧС. В связи с инцидентом на время было перекрыто транспортное движение по проспекту Ленина и через площадь Карла Маркса, рейсовые автобусы следовали транзитом.

Ранее в Москве из-за взрыва электросамоката произошел пожар.

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