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Житель Пензы арестован по делу о госизмене

Суд Пензы арестовал россиянина по обвинению в государственной измене

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Александр Полегенько/РИА «Новости»

Ленинский районный суд Пензы арестовал местного жителя, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы региона на свой странице во «ВКонтакте».

«Ленинский районный суд Пензы избрал меру пресечения 57-летнему жителю города, который задержан по подозрению в государственной измене (статья 275 Уголовного кодекса Российской Федерации)», — говорится в заявлении.

В публикации отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 1 месяц 29 суток, до 13 мая 2024 года.

До этого верховный суд Республики Крым заочно приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы по обвинению в совершении государственной измены.

По данным суда, в феврале 2022 года крымчанин вступил в радиотехническую бригаду ПВО Вооруженных сил Украины, прошел спецобучение и получил военную форму и огнестрельное оружие. С указанного времени он сражается на стороне ВСУ против российской армии.

Ранее ФСБ задержала членов РДК (признан в РФ террористической организацией) в Петербурге.

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