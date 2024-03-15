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Москвичам рассказали, какое наказание грозит за срыв первоцветов

Юрист Георгиева: штраф может грозить москвичам за срыв первоцветов

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Shutterstock

Москвичам, которые сорвут первоцветы, занесенные в Красную книгу, может грозить административная или уголовная ответственность. Об этом »Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева. Она уточнила, что к таким растениям относятся некоторые виды подснежников, ветреница дубравная, некоторые виды хохлатки, медуница неясная.

По ее словам, это касается и случаев непредумышленного деяния. За это физическим лицам придется заплатить штраф в размере от 2,5 до 5 тыс. рублей, должностным лицам – от 15 до 20 тыс. рублей, юридическим лицам − от 500 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, наказание предусмотрено и для тех, кто продает или приобретает такие растения, подчеркнула юрист.

Уголовная ответственность по статье 260.1 УК наступает при умышленных действиях в отношении первоцветов.

«За это грозят обязательные работы до 480 часов, исправительные — до двух лет, а также принудительные работы либо лишение свободы до четырех лет со штрафом до миллиона рублей», — уточнила эксперт.

Если при этом виновник использовал интернет или свое служебное положение, наказание может быть более суровым. Кроме того, это касается и случаев, когда это сделает группа лиц по предварительному сговору или с публичной демонстрацией преступления, заключила Георгиева.

Накануне в Москве неизвестная украла из Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» первые подснежники. Первоцветы распустились на аллеях сада 12 марта.

Ранее сообщалось, что биотехнологи заставили цветы светиться с помощью грибных ферментов.

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