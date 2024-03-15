Хабаровчанин украл собаку в магазине и попытался обменять ее на спирт

В Хабаровске мужчина украл в магазине чужую собаку, а затем попытался обменять ее на спирт. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел в одном из местных супермаркетов. Женщина с собакой зашла в магазин и оставила питомца в тамбуре возле входной двери, привязав его к ножке стола. Однако выйдя с покупками, она не нашла животное и обратилась за помощью к сотрудникам торговой точки.

Работники магазина отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что собаку похитил неизвестный. Хозяйка пса обратилась в полицию.

Сотрудник правоохранительных органов установил, что мужчина перед похищением пса ел мороженное и выбросил упаковку от него в урну. По отпечатку пальца, который удалось найти на ней, удалось установить личность злоумышленника — им оказался проживающий на соседней улице 49-летний мужчина.

Мужчина не стал отрицать обвинений и рассказал, что украл собаку с целью продажи. Он пытался обменять ее на порцию спирта, но ничего не вышло, тогда россиянин решил разместить объявление о продаже животного в интернете.

Похищенную собаку вернули хозяйке. В отношении похитителя возбудили уголовное дело.

Ранее неизвестный украл собаку из антикафе в Петербурге и попал на видео.