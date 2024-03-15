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В России раскрыли дизайн поезда для высокоскоростных магистралей

В РЖД показали эскиз обтекаемой передней части поезда для движения по ВСМ

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Depositphotos

В РЖД показали, как будут выглядеть поезда для движения по высокоскоростным магистралям (ВСМ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

Отмечается, что у поезда будет более острая и обтекаемая передняя часть, так называемая «маска».

14 марта был дан старт строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

В конце февраля глава государства подтвердил планы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали до Минска.

До этого российский лидер заявлял о готовности страны к развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей. Дебютным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. В перспективе подобные пути должны появиться в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска.

Ранее Путин анонсировал строительство скоростных ж/д магистралей до новых регионов.

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