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Михаил Романов одним из первых проголосовал на выборах в Петербурге

Депутат Романов: от нынешнего выбора зависит дальнейшая судьба России

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Пресс-служба Михаила Романова

От нынешнего выбора зависит дальнейшая судьба России, путь ее развития, благополучие наших детей, их будущее. Об этом заявил депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

Отмечается, что парламентарий одним из первых проголосовал на выборах президента России в Санкт-Петербурге. Он отдал свой голос на избирательном участке в школе № 328 Невского района, который депутат представляет в федеральном парламенте.

«Для меня лозунг «Вместе мы сила – голосуем за Россию!» — означает, что мы голосуем за нашу историю, наши традиции, наши достижения, наше единство и нашу грядущую новую Великую Победу», — сказал Романов.

По его словам, президент России определяет будущий курс страны, а также является гарантом соблюдения Конституции, устанавливающей права и защищающей законные интересы граждан.

При этом важным депутат назвал ,что президент является Верховным главнокомандующим Вооруженных сил, так как именно в его руках сосредоточено управление действиями российской армии в зоне СВО.

Романов подчеркнул, что голоса жителей Петербурга будут иметь большое значение при подведении итогов выборов президента, потому что это второй по величине мегаполис в России.

Как уточнили в пресс-службе парламентария, после голосований он посетил экспозицию музея школы, посвященную героям СВО.

«Это прекрасный пример патриотического воспитания. Важную и нужную работу проводят учителя школы. От всей души благодарю руководство и педагогический коллектив учреждения за весомый вклад в формировании общественной поддержки героев СВО среди школьников и их родителей», — сказал Романов.

Ранее Михаил Романов получил награду губернатора северной столицы Александра Беглова за большой вклад в поддержку участников СВО и членов их семей.

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