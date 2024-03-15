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Россиянам рассказали, как быстро оформить европейскую визу

Глава «Арт-тур» Арутюнов: в оформлении виз в Европу россиянам отказывают редко

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Россияне по-прежнему могут оформить визу в Европу, отказы от консульств европейских стран случаются не чаще, чем это было до ведения санкций, отмечает гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. Ограничения повлияли лишь на цену – теперь эта операция обходится россиянам в два раза больше, чем раньше, рассказал он в пресс-центре НСН.

Удобнее всего оформлением визы заниматься с помощью туристических агентов, так как самостоятельно записаться в консульство сложнее, убежден эксперт туротрасли.

«У нас буквально на следующую неделю недавно записали клиентов, — рассказал он. — Специалисты отслеживают постоянно записи».

Слова политиков о запрете на выдачу виз и прочие заявления действительности не соответствуют заверил Арутюнов. По его словам, количество отказов россиянам за последние годы не увеличилось, хотя времени на оформление визы теперь требуется больше, чем раньше.

«Цены увеличились в два раза, но визы дают, отказы на том же уровне, как раньше», — заверил специалист.

Напомним, сегодня посольство Болгарии сообщило, что с 1 апреля впервые будет выдавать россиянам шенгенские визы. Работать с подачей заявлений будут консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге.

Ранее трэвел-эксперты рассказали россиянам, как запланировать отпуск в Европе.

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