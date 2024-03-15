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Россиянам объяснили, какие трудности скрывает переезд в Сочи для жизни на пенсии

Профессор Сафонов: пожилым будет трудно переехать в Сочи для жизни на пенсии

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Depositphotos

Переезд в Сочи, который россияне считают лучшим городом для жизни на пенсии, может быть сопряжен с трудностями, в том числе, с покупкой жилья. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, в этом городе дорогая недвижимость, поэтому обычным пенсионерам практически невозможно переехать туда. Эксперт уточнил, что чаще всего люди выбирают для переезда Ставрополь или Краснодар. При этом москвичи переезжают в южные регионы редко, отметил он.

«Тот, кто может позволить себе переезд, в состоянии посещать курортные города раз в год, то есть жить там необязательно. Все-таки в Москве качество жизни лучше и с точки зрения здравоохранения, и культуры, досуга», — пояснил специалист.

Помимо этого, переезд в пожилом возрасте может спровоцировать бытовые проблемы, потому что пенсионерам может быть трудно терять привычное окружение. Чтобы переехать в другой город при выходе на пенсию, Сафонов советует урезать имеющиеся на данный момент расходы, делать долговременные вложения и откладывать деньги заранее.

Результаты исследования «СберНПФ» и «Работа.ру» до этого показали, что Сочи вновь возглавил рейтинг лучших российских городов для жизни на пенсии. Среди опрошенных после выхода на пенсию переехать в курортный город хотели бы 26% россиян. На втором месте оказался Краснодар с 19%. Топ-3 замыкает Анапа. За нее проголосовало 18% респондентов. Следом идут Минеральные воды (15%) и Санкт-Петербург (14%).

Ранее сообщалось, что в России утвердили надбавку к пенсии для прабабушек-опекунов.

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