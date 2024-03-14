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Москвичам напомнили об ответственности за нарушения избирательного закона

Прокуратура Москвы напомнила об уголовной ответственности за нарушения на выборах

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Московская прокуратура предупредила граждан об ответственности за нарушения избирательного законодательства в связи с тем, что в интернете были размещены призывы к несогласованным акциям протеста на столичных избирательных участках. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа в Telegram.

В публикации поясняется, что в ходе мониторинга социальных сетей прокуратура обнаружила публикации с открытыми призывами к одновременному прибытию на определенный избирательный участок в 12:00 17 марта с целью нарушения избирательного законодательства и проведения несогласованных протестов.
 
«Организация и участие в данных массовых мероприятиях являются наказуемыми по действующему законодательству РФ», — предупредили в прокуратуре.

За действия подобного рода предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий группой лиц по предварительному сговору), максимальное наказание за нарушение которой составляет до пяти лет лишения свободы, заключается в сообщении.

До этого в Московской городской избирательной комиссии напомнили, что за препятствование выборам может угрожать уголовная ответственность.

Ранее МВД возбудило восемь уголовных дел, связанных с выборами.

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