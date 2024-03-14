Работорговец похищал бездомных и ссылал на фермы Калмыкии и Астраханской области

В Волгограде вынесли приговор мужчине, который вместе с подельниками похищал людей и ссылал их на фермы в соседние регионы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Преступления 44-летний местный житель и четверо его сообщников совершали в течение 2020 года. Преступники, выдававшие себя за сотрудников полиции, находили бездомных и увозили их в неизвестном направлении. У похищенных забирали телефоны и документы, а затем продавали их в качестве рабочей силы на животноводческие фермы на территории Калмыкии и Астраханской области.

Жертвами работорговли стали четверо мужчин и три женщины в возрасте от 45 до 55 лет. Волгоградца судили за похищение двух и более лиц из корыстных побуждений, торговлю людьми с угрозой применения насилия, а также грабеж — открытое хищение у потерпевших мобильных телефонов.

Мужчина раскаялся в содеянном и полностью признал вину, суд приговорил его к лишению свободы. Следующие пять лет и десять месяцев осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима. Его сообщники также отправились за решетку, ранее суд назначил им сроки от 4,5 до 10 лет лишения свободы.

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