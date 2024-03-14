Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Работорговец похищал бездомных и ссылал на фермы Калмыкии и Астраханской области

В Волгограде осудили мужчину, который торговал людьми вместе с сообщниками

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Волгограде вынесли приговор мужчине, который вместе с подельниками похищал людей и ссылал их на фермы в соседние регионы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Преступления 44-летний местный житель и четверо его сообщников совершали в течение 2020 года. Преступники, выдававшие себя за сотрудников полиции, находили бездомных и увозили их в неизвестном направлении. У похищенных забирали телефоны и документы, а затем продавали их в качестве рабочей силы на животноводческие фермы на территории Калмыкии и Астраханской области.

Жертвами работорговли стали четверо мужчин и три женщины в возрасте от 45 до 55 лет. Волгоградца судили за похищение двух и более лиц из корыстных побуждений, торговлю людьми с угрозой применения насилия, а также грабеж — открытое хищение у потерпевших мобильных телефонов.

Мужчина раскаялся в содеянном и полностью признал вину, суд приговорил его к лишению свободы. Следующие пять лет и десять месяцев осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима. Его сообщники также отправились за решетку, ранее суд назначил им сроки от 4,5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее двух братьев из Ростовской области заподозрили в использовании рабского труда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами