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В Бангладеш учитель поспорил с учеником и прострелил ему ногу

Oddity Central: в Бангладеш ссора ученика с учителем закончилась огнестрельным ранением

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Shutterstock

В Бангладеш учитель поссорился с учеником и выстрелил ему в ногу из пистолета, пишет Oddity Central.

Райхан Шариф, преподаватель медицинского колледжа на северо-западе Бангладеш, был отстранен от работы после того, как выстрелил в ученика из пистолета. Это произошло во время устного экзамена, в ходе которого между ними произошел спор. Пострадавший был доставлен в больницу с ранением в ногу.

В момент стрельбы в аудитории находились 45 человек, многие из которых бросились на помощь однокурснику, заперев преподавателя в лаборантской до прибытия полиции. Сообщается, что мужчина неоднократно приносил в колледж оружие, которое демонстрировал ученикам.

Сейчас Райхан находится под стражей, пока специальная комиссия расследует обстоятельства инцидента.

Ранее в Китае школьник пришел в полицию и пожаловался, что у него слишком много уроков.

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