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Минтранс объявил о начале строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Савельев: сегодня дается старт строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Дан старт строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев, передает РИА Новости.

«Сегодня мы даем старт <…> строительству высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург», — отметил глава ведомства.

Он счел ВСМ между двумя главными российскими городами «глобальным проектом».

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в мероприятии, посвященном началу строительства магистрали.

В конце февраля глава государства подтвердил планы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали до Минска.

До этого российский лидер заявлял о готовности страны к развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей. Дебютным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. В перспективе подобные пути должны появиться в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска.

Ранее Путин анонсировал строительство скоростных ж/д магистралей до новых регионов.

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