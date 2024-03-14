В Челябинске мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии после падения с 11-го этажа

Ребенок из Челябинска попал в больницу после того, как выпал с общественного балкона. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел на Комсомольском проспекте. Семиклассник пролетел 11 этажей и приземлился на территории дома. О причинах произошедшего информация отсутствует.

Медики оперативно прибыли на вызов и госпитализировали мальчика с переломом позвоночника и закрытой черепно-мозговой травмой.

На данный момент челябинец находится под наблюдением специалистов, которые оказывают ему всю необходимую помощь. По словам из регионального минздрава, ребенок находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Сибири трехмесячный ребенок впал в кому после падения из коляски.