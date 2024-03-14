Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Челябинске мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии после падения с 11-го этажа

В Челябинске ребенок упал с 11-го этажа и выжил

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

Ребенок из Челябинска попал в больницу после того, как выпал с общественного балкона. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел на Комсомольском проспекте. Семиклассник пролетел 11 этажей и приземлился на территории дома. О причинах произошедшего информация отсутствует.

Медики оперативно прибыли на вызов и госпитализировали мальчика с переломом позвоночника и закрытой черепно-мозговой травмой.

На данный момент челябинец находится под наблюдением специалистов, которые оказывают ему всю необходимую помощь. По словам из регионального минздрава, ребенок находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Сибири трехмесячный ребенок впал в кому после падения из коляски.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами