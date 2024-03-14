Врач рассказала, как повысить стрессоустойчивость

Физическая активность поможет повысить стрессоустойчивость, снизить уровень тревоги и улучшить настроение. Об этом kp.ru рассказала президент международного общества «Стресс под контролем», невролог, заместитель главного врача реабилитационного центра Rehaline, д. м. н. Елена Акарачкова.

По ее словам, для этой цели подойдут йога, плавание или любой другой вид активности. Кроме того, справиться с негативными эмоциями можно с помощью медитаций и релаксации, отметила эксперт. Например, можно прибегнуть к практике глубокого дыхания или просто найти время для отдыха и расслабления. Для эффективной борьбы со стрессом важно также наладить сон и правильно питаться, отметила Акарачкова.

«Вы можете обратиться к психотерапевту или психологу для помощи в управлении стрессом и повышения стрессоустойчивости. Они могут научить вас техникам управления стрессом, помочь вам разобраться во внутренних конфликтах и обрести новые способы мышления», — добавила врач.

Ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) до этого обнаружили, что стресс заставляет клетки крови, называемые нейтрофилами, образовывать липкие паутинообразные структуры, которые делают ткани более восприимчивыми к метастазированию рака.

Ранее стало известно, как стресс связан с перееданием.