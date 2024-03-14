Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, как повысить стрессоустойчивость

Врач Акарачкова: физическая активность поможет повысить стрессоустойчивость

close
100%
Shutterstock

Физическая активность поможет повысить стрессоустойчивость, снизить уровень тревоги и улучшить настроение. Об этом kp.ru рассказала президент международного общества «Стресс под контролем», невролог, заместитель главного врача реабилитационного центра Rehaline, д. м. н. Елена Акарачкова.

По ее словам, для этой цели подойдут йога, плавание или любой другой вид активности. Кроме того, справиться с негативными эмоциями можно с помощью медитаций и релаксации, отметила эксперт. Например, можно прибегнуть к практике глубокого дыхания или просто найти время для отдыха и расслабления. Для эффективной борьбы со стрессом важно также наладить сон и правильно питаться, отметила Акарачкова.

«Вы можете обратиться к психотерапевту или психологу для помощи в управлении стрессом и повышения стрессоустойчивости. Они могут научить вас техникам управления стрессом, помочь вам разобраться во внутренних конфликтах и обрести новые способы мышления», — добавила врач.

Ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) до этого обнаружили, что стресс заставляет клетки крови, называемые нейтрофилами, образовывать липкие паутинообразные структуры, которые делают ткани более восприимчивыми к метастазированию рака.

Ранее стало известно, как стресс связан с перееданием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами