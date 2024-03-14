Вертолет Ми-8 разбился в Магаданской области. Об этом написал Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

На текущий момент выясняется число пострадавших.

Вертолет перевозил вахтовиков. Крушение произошло в районе Кварцевой горы в Магаданской области.

В момент аварии на борту находилось 20 человек. Как сообщил источник авторам канала, Ми-8 принадлежит «Дальнереченск Авиа».

До этого спасатели МЧС обнаружили обломки вертолета Ми-8 МЧС России, потерпевшего крушение 4 февраля. Борт рухнул в 11 км от берега Онежского озера, обломки были на глубине до 50 метров.

По факту крушения возбудили уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий причин авиакатастрофы: погодный фактор, ошибку пилотирования и техническую неисправность.

Ранее в США упал вертолет нацгвардии.