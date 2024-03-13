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Коломойскому разрешили ездить из СИЗО на процедуры в частную клинику

Суд в Киеве разрешил перевозить Коломойского из СИЗО в частную клинику лечиться

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Шевченковский райсуд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) транспортировать олигарха, бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) из СИЗО на лечение в частную клинику. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

«<…> В случае ухудшения здоровья Игоря Коломойского, транспортировать его на обследование и лечение в частное медучреждение», — уточнили в публикации.

Контроль соблюдения прав подозреваемого при предоставлении ему необходимой медпомощи судебная инстанция возложила на прокуратуру.

До этого Кошехабльский районный суд Республики Адыгея взыскал в доход страны имущество Игоря Коломойского. речь идет о двух связанных с олигархом компаний стоимостью более 5,1 млрд рублей.

В конце февраля киевский суд оставил под стражей Коломойского. Судья принял решение уменьшить сумму залога с 2,65 млрд гривен (около $69,2 млн) до 2,4 млрд ($62,7 млн).

Ранее премьер Украины сделал заявление о конфискованных российских активах.

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