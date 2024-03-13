ВСУ обстреляли поселок в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня весь день поселок Теткино <…> подвергается обстрелам со стороны Украины», — отметил губернатор.

Он почеркнул, что в результате повреждения получили хозяйственная постройка и магазин.

По словам Старовойта, как только ситуация станет безопасной, в поселке проведут подомовой обход. Глава региона пообещал оказать помощь в восстановлении собственникам объектов, в которые попали осколки снарядов.

В среду, 13 марта, губернатор Курской области рассказал, что житель поселка Теткино получил контузию из-за обстрела ВСУ.

Накануне над регионом сбили четыре украинских беспилотника. Старовойт напомнил, что приближаться к обломкам дронов и трогать их нельзя, они могут нанести вред.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.