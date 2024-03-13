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ФСБ накрыла мефедроновую лабораторию в Подмосковье

РЕН ТВ: в Подмосковье накрыли нарколабораторию и изъяли 86 кг мефедрона

В Подмосковье ФСБ накрыла нарколабораторию и изъяла 86 кг мефедрона. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел в Чехове. Сотрудники правоохранительных органов накрыли подпольную лабораторию по производству наркотиков, где иностранные граждане занимались изготовлением запрещенных веществ.

Сообщается, что из цеха изъяли 86 кг мефедрона. Там также обнаружили лабораторное оборудование и химические вещества, используемые для изготовления наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Задержаны трое граждан Армении. Один из них признался, что занимался производством наркотиков. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее тверские полицейские накрыли крупную нарколабораторию и изъяли 19 кг мефедрона.

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