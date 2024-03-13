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Во Владивостоке студента арестовали за картинку «с радужным флагом»

Во Владивостоке студента арестовали на 6 суток за картинку «с радужным флагом»

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Во Владивостоке Фрунзенский районный суд арестовал студента Игоря Краснова на шесть суток за картинку «с флагом из шести радужных цветов». Об этом сообщает NEWS.VL в Telegram-канале.

По данным канала, молодого человека приговорили к шести суткам ареста за административное правонарушение, которое связано с экстремизмом и пропагандой деятельности организации, запрещенной на территории РФ.

Экспертизу провел кандидат философских наук из ВГУЭС. Судьба других участников инцидента остается неизвестной.

По данным из других Telegram-каналов, картинка была отправлена в чате одного из мессенджеров, где состояли 10 человек.

В начале марта в Комсомольске-на-Амуре женщина пожаловалась на торт за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Позже кафе из Нижнего Новгорода решило изменить вид популярного у детей десерта на фоне жалоб россиян на радужную продукцию.

13 февраля Нижегородский областной суд отказал в удовлетворении жалобы Анастасии Ершовой, которую арестовали на 5 суток за ношение сережек в виде лягушек с цветами радуги. Суд признал законным арест нижегородки с радужными сережками.

Ранее Роскомнадзор решил проверить Duolingo на пропаганду ЛГБТ.

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