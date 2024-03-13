Во Владивостоке студента арестовали за картинку «с радужным флагом»

Во Владивостоке Фрунзенский районный суд арестовал студента Игоря Краснова на шесть суток за картинку «с флагом из шести радужных цветов». Об этом сообщает NEWS.VL в Telegram-канале.

По данным канала, молодого человека приговорили к шести суткам ареста за административное правонарушение, которое связано с экстремизмом и пропагандой деятельности организации, запрещенной на территории РФ.

Экспертизу провел кандидат философских наук из ВГУЭС. Судьба других участников инцидента остается неизвестной.

По данным из других Telegram-каналов, картинка была отправлена в чате одного из мессенджеров, где состояли 10 человек.

В начале марта в Комсомольске-на-Амуре женщина пожаловалась на торт за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Позже кафе из Нижнего Новгорода решило изменить вид популярного у детей десерта на фоне жалоб россиян на радужную продукцию.

13 февраля Нижегородский областной суд отказал в удовлетворении жалобы Анастасии Ершовой, которую арестовали на 5 суток за ношение сережек в виде лягушек с цветами радуги. Суд признал законным арест нижегородки с радужными сережками.

Ранее Роскомнадзор решил проверить Duolingo на пропаганду ЛГБТ.