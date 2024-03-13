Вован и Лексус опубликовали пранки с иностранными наемниками, воюющими на стороне Украины

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали серию роликов, в которых они пообщались с наемниками ВСУ, притворившись Петром Порошенко.

Австралийский наемник Бред Кендалл рассказал пранкерам, что ему задерживают зарплату, а также назвал действия руководства ВСУ «пустой тратой человеческих жизней».

Кендалл добавил, что он решил покинуть иностранный легион Украины из-за финансового вопроса.

«Они (власти Украины) всегда задерживали нашу зарплату. Наши зарплаты никогда не были правильными», — сказал он.

В другом ролике американский наемник Джейсон Фриман назвал главной проблемой Украины командование ВСУ.

«Украинское командование, которое не слушает солдат. Я кричал на разных полковников, которые угробили целую команду, а они просто смеялись надо мной», — сказал Фриман.

Другой собеседник пранкеров из США Джошуа Джон Рэндсфорд заявил, что «украинский конфликт намного сложнее, чем в Ираке и Афганистане».

«Ирак и Афганистан на самом деле казались невероятно легкими после того, как мы оказались на передовой линии на Украине. Это без сомнений самая трудная ситуация, в которую я когда-либо попадал», — заявил он.

Также Вован и Лексус под видом Петра Порошенко смогли убедить иностранных наемников организовать госпереворот на Украине.

Пранкеры говорили наемникам, что президент Украины Владимир Зеленский пытается стать новым диктатором.

Наемники Бред Кенделл и Джейсон Фриман сразу согласились организовать военный переворот. Наемник из США Рэндсфорд отверг предложение.

Ранее пранкеры Вован и Лексус рассказали об идее провести «лекцию» для разыгранных ими политиков.