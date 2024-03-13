Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали о планах Путина встретиться с родственниками Юрия Гагарина

Песков: Путин пока не планирует встречаться с родственниками космонавта Гагарина

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречаться с родственниками советского космонавта Юрия Гагарина.

По его словам, в настоящий момент таких планов пока нет.

В понедельник, 11 марта, глава Роскосмоса Юрий Борисов во время доклада Путину об успехах космической отрасли подарил ему фотографию Юрия Гагарина с голубем. Глава Роскосмоса пожелал, чтобы Путин, смотря на этот портрет, наполнялся оптимизмом и уверенностью, что у России все получится.

Юрий Гагарин — советский космонавт и первый человек, совершивший полет в космическое пространство. 12 апреля 1961 года Гагарин покорил космос. Весь полет от старта до приземления занял 1 час 46 минут. Из иллюминатора космонавт любовался Землей и проводил простые эксперименты: ел, пил и делал записи карандашом.

9 марта исполнилось 90 лет со дня его рождения.

Ранее в Саратове нашелся кабриолет, возивший Гагарина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами