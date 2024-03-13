В Кремле рассказали о планах Путина встретиться с родственниками Юрия Гагарина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречаться с родственниками советского космонавта Юрия Гагарина.

По его словам, в настоящий момент таких планов пока нет.

В понедельник, 11 марта, глава Роскосмоса Юрий Борисов во время доклада Путину об успехах космической отрасли подарил ему фотографию Юрия Гагарина с голубем. Глава Роскосмоса пожелал, чтобы Путин, смотря на этот портрет, наполнялся оптимизмом и уверенностью, что у России все получится.

Юрий Гагарин — советский космонавт и первый человек, совершивший полет в космическое пространство. 12 апреля 1961 года Гагарин покорил космос. Весь полет от старта до приземления занял 1 час 46 минут. Из иллюминатора космонавт любовался Землей и проводил простые эксперименты: ел, пил и делал записи карандашом.

9 марта исполнилось 90 лет со дня его рождения.

Ранее в Саратове нашелся кабриолет, возивший Гагарина.