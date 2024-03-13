Команда КВН извинилась перед главой Башкирии за шутку

Участники школьной команды КВН из Башкирии извинились за шутку перед главой региона Радием Хабировым, пишет Telegram-канал Mash Batash.

Подростки высмеяли появившейся в продаже шоколад «Атай» («Отец»), на котором изображен Хабиров с сыном. Подростки сказали, что в ней «ноль процентов башкирского языка».

По данным автора канала, после шутки молодых людей дисквалифицировали из КВН за «грубые нарушения регламента и несоблюдение этических норм». Позже с ними провели профилактическую беседу, после чего они записали извинение в виде видеообращения, в котором сказали, что ни в коем случае не хотели переходить на личности или кого-то обижать.

Организаторы концерта пояснили, что команда рассказывала шутки, которые не были одобрены редактором. По их словам, на прогонах команда показывала одно, а на выступлении говорила другое.

До этого резидент Comedy Club Илья Соболев признался в своем подкасте, что ему не нравятся шутки на проекте.

Ранее в Кремле отреагировали на дела о массовых беспорядках в Башкирии.