Бывший главред «Дождя»* Зыгарь стал фигурантом уголовного дела за пост о ВС РФ

zygaro/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В России завели уголовное дело в отношении бывшего главного редактора телеканала «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией), писателя Михаила Зыгаря (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Правоохранители обратили внимание на его пост о событиях в Буче, который он опубликовал в 2022 году. Специалисты усмотрели в материале признаки распространения заведомо ложной информации о ВС РФ.

«Экспертиза текста показала, что он содержит недостоверную информацию и дискредитирует Российскую армию», — сообщается в публикации.

Если вина Зыгаря будет доказана, он может получить срок до десяти лет.

До этого правоохранители уже обращали внимание на деятельность экс-главреда «Дождя». Генпрокуратура РФ признала нежелательным его фонд XZ foundation.

Ранее Зыгаря оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента.