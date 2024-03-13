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Бывший главред «Дождя»* Зыгарь стал фигурантом уголовного дела за пост о ВС РФ

Shot: в отношении экс-главреда «Дождя» Зыгаря возбудили дело за фейки о ВС РФ

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zygaro/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В России завели уголовное дело в отношении бывшего главного редактора телеканала «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией), писателя Михаила Зыгаря (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Правоохранители обратили внимание на его пост о событиях в Буче, который он опубликовал в 2022 году. Специалисты усмотрели в материале признаки распространения заведомо ложной информации о ВС РФ.

«Экспертиза текста показала, что он содержит недостоверную информацию и дискредитирует Российскую армию», — сообщается в публикации.

Если вина Зыгаря будет доказана, он может получить срок до десяти лет.

До этого правоохранители уже обращали внимание на деятельность экс-главреда «Дождя». Генпрокуратура РФ признала нежелательным его фонд XZ foundation.

Ранее Зыгаря оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента.

*  признан Минюстом нежелательной в РФ организацией
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