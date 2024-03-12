Роддом в Чите заплатит 8 млн рублей за покалеченного младенца

Центральный городской суд Читы частично удовлетворил иск супружеской пары за покалеченного во время родов младенца, семье выплатят восемь миллионов рублей. Об этом сообщает Chita.ru.

Ребенок появился на свет в сентябре 2021 в городском родильном доме Читы, преждевременные роды длились почти сутки, но врачи отказались от проведения кесарева сечения. За долгие часы нахождения в утробе новорожденный чуть не задохнулся, во время родов мальчик повредил голову, в тяжелом состоянии младенца перевели в реанимацию, подключив к аппарату ИВЛ.

После длительного лечения новорожденного признали пациентом, нуждающимся в паллиативной помощи — с первого дня жизни он находится на стационарном круглосуточном лечении и не подлежит домашнему уходу. Мальчик не может самостоятельно дышать и есть.

Родители обратились с иском в суд к трем медицинским учреждениям, отвечать пришлось не только врачам роддома Читы, с которых супруги требовали 21 миллион рублей, но и Краевой клинической больнице во Владивостоке, где мать посещала местную женскую консультацию до переезда в Забайкалье и Клиническому медцентру Читы.

Судебной экспертизой было установлено, что врачи не проводили постоянный КТГ-мониторинг в родах, несмотря на наличие показаний, и не смогли диагностировали развитие тяжелой гипоксии у плода. Иск семья подавала в декабре 2022 года, решением суда родильный дом Читы обязали выплатить 8 миллионов рублей, женскую консультацию 20 тысяч рублей и клинический медцентр еще 10 тысяч рублей.

Ранее родители отсудили у больницы Екатеринбурга 1,8 млн рублей за катетер в сердце ребенка.