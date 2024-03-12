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Роддом в Чите заплатит 8 млн рублей за покалеченного младенца

Chita.ru: в Забайкалье семья отсудила у роддома 8 млн рублей

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Shutterstock

Центральный городской суд Читы частично удовлетворил иск супружеской пары за покалеченного во время родов младенца, семье выплатят восемь миллионов рублей. Об этом сообщает Chita.ru.

Ребенок появился на свет в сентябре 2021 в городском родильном доме Читы, преждевременные роды длились почти сутки, но врачи отказались от проведения кесарева сечения. За долгие часы нахождения в утробе новорожденный чуть не задохнулся, во время родов мальчик повредил голову, в тяжелом состоянии младенца перевели в реанимацию, подключив к аппарату ИВЛ.

После длительного лечения новорожденного признали пациентом, нуждающимся в паллиативной помощи — с первого дня жизни он находится на стационарном круглосуточном лечении и не подлежит домашнему уходу. Мальчик не может самостоятельно дышать и есть.

Родители обратились с иском в суд к трем медицинским учреждениям, отвечать пришлось не только врачам роддома Читы, с которых супруги требовали 21 миллион рублей, но и Краевой клинической больнице во Владивостоке, где мать посещала местную женскую консультацию до переезда в Забайкалье и Клиническому медцентру Читы.

Судебной экспертизой было установлено, что врачи не проводили постоянный КТГ-мониторинг в родах, несмотря на наличие показаний, и не смогли диагностировали развитие тяжелой гипоксии у плода. Иск семья подавала в декабре 2022 года, решением суда родильный дом Читы обязали выплатить 8 миллионов рублей, женскую консультацию 20 тысяч рублей и клинический медцентр еще 10 тысяч рублей.

Ранее родители отсудили у больницы Екатеринбурга 1,8 млн рублей за катетер в сердце ребенка.

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