В Индии родители забрались на стену школы, чтобы помочь детям списать на экзамене

В Индии родители выпускников забрались на стену школы, чтобы помочь детям списать на экзамене, пишет Oddity Central.

Школа в штате Харьяна оказалась в центре скандала после того, как в соцсетях появились кадры, на которых видно, как родители учеников лезут по стенам и передают детям шпаргалки, чтобы помочь им сдать экзамен. Представители учебного заведения уверяют, что фактов нарушения установлено не было.

«За пределами школы, может, и был хаос, но внутри не было никаких проблем», — говорится в заявлении.

Однако, несмотря на полное отрицание руководства школы, есть те, кто утверждает, что такого рода списывание — обычное дело, а безопасность во время важных экзаменов — всего лишь формальность.

«Подобные мероприятия проходят ежегодно», — рассказал бывший ученик школы.

Ранее в Индии мужчина выдал себя за полицейского, чтобы помочь сестре списать на экзамене.