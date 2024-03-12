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Пьяная саратовская пенсионерка заперла фельдшеров в своей квартире и не выпускала

В Саратове пенсионерка закрыла врачей скорой помощи в квартире

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Саратове вызов скорой помощи закончился визитом сотрудников МВД. Об этом сообщает управление ведомства по региону.

Инцидент произошел в доме на улице Лермонтова. Медики прибыли на место вызова, но пьяная местная жительница закрыла их в квартире и отказывалась выпускать. О причинах такого поведения не сообщается.

Звонок в полицию поступил не сразу и в момент, когда сотрудники МВД прибыли на место, медикам уже удалось покинуть помещение.

Правоохранители установили личность женщины. Ею оказалась 68-летняя жительница Волжского района. На данный момент работники ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ленобласти пациент психоневрологического интерната напал на медсестру.

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