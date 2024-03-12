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Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий

Глава «Арт-тур» Арутюнов: россияне весной поедут в Сочи, Москву и Казань

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Shutterstock

Весной для внутреннего туризма россияне чаще всего выбирают поездки в Сочи, Москву и Казань, рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. из зарубежных направлений жители страны выбрали отдых в ОАЭ, Таиланде, на Мальдивах и Шри-Ланке, отметил он в беседе с НСН.

Среди внутренних направлений спросом также пользуются Санкт-Петербург, Калининград и Северный Кавказ – Дагестан, Северная Осетия, отметил Арутюнов.

«Традиционно весна – это Сочи, заканчивается горнолыжка, в марте еще можно кататься, – пояснил он. – Самый бюджетный вариант, если мы говорим о жителях Москвы и Центральной России – это путешествие по «Золотому кольцу». Весной уже можно гулять по улицам подольше и цены на гостиницы там не кусаются: от двух-трех тысяч рублей за сутки. Летом будет все дороже».

Что касается зарубежного отдыха, то популярностью пользуются страны Ближнего Востока, в первую очередь – ОАЭ, отметил эксперт туротрасли.

«Там самая лучшая погода, температура воздуха порядка +27 градусов, не жарко, при этом вода уже не такая прохладная, – отметил он. – Соответственно, есть прямые перелеты в Оман, Катар, Бахрейн. Также традиционно – Таиланд, куда у нас тоже есть прямые рейсы. Дальше народ разлетается и на Самуи, и на другие острова, многие посещают экскурсионную программу в Бангкоке».

Набирают популярность также туры в Китай и Африку, в мае спросом пользуется Турция, добавил Арутюнов.

Напомним, по данным за февраль, Россия стала лидером по числу побывавших в Шри-Ланке туристов. Островное государство с целью отдыха посетили более 30 тысяч россиян, что составило 15% от общего количества иностранных туристов.

Ранее в туротрасли рассказали о последствиях проблем с оплатой отдыха россиянами в Турции.

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