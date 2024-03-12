Мигрантам запретят въезд в Россию без биометрии и приглашения от работодателя

В России ужесточают требования к трудовым мигрантам. В частности, въехать в страну они смогут только после обучения в специальных центрах, после чего им нужно будет сдать биометрические данные. Более того, въезд работников из других стран будет осуществляться строго по квотам тех или иных предприятий, заявил глава Всероссийского центра строительной политики (ВЦСП) Александр Моор. Привлечение мигрантов к работе он в беседе с телеканалом «360» назвал вынужденной мерой в условиях дефицита кадров.

«Сегодня все, кто заезжают, будут проходить полную идентификацию личности, отпечатки пальцев и все остальное, потому что раньше, если человек что-то нарушил, то его высылали. Он менял букву в паспорте и возвращался назад. Сегодня такое сделать уже будет нельзя», — заявил Моор.

В странах, из которых в России прибывают рабочие мигранты, для них открываются обучающие центры для обучения русскому языку и местным ценностям. В перспективе, по словам эксперта, мигранты не смогут приехать в страну, если ничего о ней не знают. Также их приезд будет возможен только по конкретной заявке по квоте на ту или иную площадку. При попытке найти работу в другом месте мигрантов будут высылать, заявил Моор.

Напомним, законопроект, который запретит мигрантам уходить с пригласивших их предприятий и менять работу, подготовил Минтруд. Предполагается, что в этом случае приезжего вышлют из страны в течение 15 дней. Эксперты, однако, документ раскритиковали, отметив, что на одной работе человека могут удержать только хорошие условия труда и высокая зарплата.

Ранее эксперты заявили, что в России ожидают массового приема на работу мигрантов из Северной Кореи.